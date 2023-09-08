На Саммите первых леди и джентльменов: Монатик представил свой новый трек "Направляй меня"
Источник:Монатик
6 сентября в Киеве прошел третий ежегодный саммит первых леди и джентльменов. Во время мероприятия главной темой было ментальное здоровье украинцев. До этого события Монатик, как посол программы, создал саундтрек "Направляй меня".
Песню исполнитель посвятил защите и поддержке ментального здоровья. С новой композицией артист выступил и во время Саммита. В своем выступлении артист соединил музыкально-танцевальную терапию. LIVE-презентация транслировалась больше, чем на тридцати центральных телеканалах Европы и мира.
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Монатик выпустил новый трек
Музыкальная композиция воспевает объединение, стойкость духа и светлые эмоции, которые мы сейчас стараемся находить друг в друге.
Главный посыл песни "Направляй меня" - светлая лирика, мотивирующая находить в себе силы и поддерживать друг друга. Это музыка об объединении, стойкости духа и светлых эмоциях, которые мы должны находить друг в друге,
– отметили в пресс-службе исполнителя.
Монатик – "Направляй меня": смотрите видео онлайн
Саммит первых леди и джентльменов: важное
- Елена Зеленская открыла Саммит первых леди и джентльменов. В этом году его тема была – "Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего". На мероприятие первая леди Украины надела молочный костюм от бренда GASANOVA. Жена президента дополнила образ особой деталью – золотой брошью в виде карты Украины. Золотые серьги и лаконичная укладка завершали ее образ.
- В тиктоке завирусилось видео, как во время Саммита президент Украины поцеловал свою жену. Такой жест очень восхитил сеть, так что на ролике уже более 140 тысяч просмотров и тысячи лайков.
- Ведущим события стал британский актер и ведущий Стивен Фрай, который постоянно поддерживает Украину. Он несколько дней пробыл в столице и сделал немало важных дел. В частности, состоялась эксклюзивное сотрудничество Стивена Фрая и Укрзализныци. В соцсетях агентства распространили видео, в которых актера объявляет о "новой" остановке поездов - платформе 9 ¾. В конце своей речи Стивен сказал: "Слава Украине!".
- Среди приглашенных гостей был и знаменитый голливудский актер Шон Пенн. Вместе с ним событие посетила его любимая Ольга Коротяева, которая родом из Черкасс. Во время события звездная пара сидела рядом друг с другом и мило держалась за руки.