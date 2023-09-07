В тиктоке завирусилось видео, как он поцеловал свою жену. Такой жест очень восхитил сеть, поэтому на видео уже более 140 тысяч просмотров и тысячи лайков.
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Милый поцелуй супругов Зеленских
В ролике можно увидеть, как президент подошел к своей жене и они поцеловались. Кроме того, пользователи обратили внимание и на то, как Владимир с Еленой смотрели друг на друга во время события.
Реакция сети
В комментариях под видео можно увидеть очень много положительных комментариев:
- "Красавчик. Лучший президент Украины";
- "Как мыло";
- "Пример для всех мужчин";
- "Какие они крутые";
- "Ну такие уж сладкие коты";
- "Наши звездочки".
Что известно об отношениях Елены и Владимира Зеленских
Они оба рода из Кривого Рога и учились в параллельных классах. В гимназии не очень дружили, однако со временем благодаря общему знакомому у них завязались отношения. Елена и Владимир стали не только влюбленными, но и коллегами – Зеленская писала тексты для выступлений команды любимого еще со времен КВН. Потом она стала одним из авторов "Квартала 95". На сцене бывала очень редко, но при необходимости все-таки выходила.
6 сентября 2003 года пара сыграла свадьбу, а уже в следующем году Елена родила любимую дочь Александру. В 2013 году в их семье родился сын Кирилл. Первая леди рассекретила, что Александра учится в одном из украинских вузов на юридической специальности. А Кирилл – школьник. Ранее мама рассказывала, что мальчик в связи с войной в Украине заинтересовался видами оружия и другими военными деталями.