В тиктоке завирусилось видео, как он поцеловал свою жену. Такой жест очень восхитил сеть, поэтому на видео уже более 140 тысяч просмотров и тысячи лайков.

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Милый поцелуй супругов Зеленских

В ролике можно увидеть, как президент подошел к своей жене и они поцеловались. Кроме того, пользователи обратили внимание и на то, как Владимир с Еленой смотрели друг на друга во время события.

Реакция сети

В комментариях под видео можно увидеть очень много положительных комментариев:

"Красавчик. Лучший президент Украины";

"Как мыло";

"Пример для всех мужчин";

"Какие они крутые";

"Ну такие уж сладкие коты";

"Наши звездочки".

Напомним, 24 августа в Киеве прошли некоторые торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости. Президент Украины и первая леди также приняли участие в них. Во время этого один из фотографов поймал трогательный кадр. На фотографии можно увидеть, как президент Украины подошел к первой леди и нежно поцеловал ее руку, Елена Зеленская улыбнулась ему в ответ. В комментариях под публикацией пользователи отметили, что это очень мило.

Что известно об отношениях Елены и Владимира Зеленских

Они оба рода из Кривого Рога и учились в параллельных классах. В гимназии не очень дружили, однако со временем благодаря общему знакомому у них завязались отношения. Елена и Владимир стали не только влюбленными, но и коллегами – Зеленская писала тексты для выступлений команды любимого еще со времен КВН. Потом она стала одним из авторов "Квартала 95". На сцене бывала очень редко, но при необходимости все-таки выходила.

6 сентября 2003 года пара сыграла свадьбу, а уже в следующем году Елена родила любимую дочь Александру. В 2013 году в их семье родился сын Кирилл. Первая леди рассекретила, что Александра учится в одном из украинских вузов на юридической специальности. А Кирилл – школьник. Ранее мама рассказывала, что мальчик в связи с войной в Украине заинтересовался видами оружия и другими военными деталями.