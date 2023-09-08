8 сентября проходит ровно год, как не стало королевы Великобритании Елизаветы II. В этот день 24 Канал вспомнил, как выглядело последнее фото покойной монархини.
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Последнее фото Елизаветы II
6 сентября королевская семья опубликовала фото Елизаветы II, которое стало одним из последних ее фотографий. Кадр был сделан в Шотландии, в замке Балморал.
Тогда Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона. В этот день он произнес свою заключительную речь. Несколько часов спустя в замок пришла Лиз Трасс. Монархиня поздравила свою 15-ю премьер-министр на аудиенции.
Королева была одета в длинную клетчатую юбку, кофточку и серый кардиган. Она украсила шею жемчужным ожерельем и не забыла о сумочке. На встрече Ее Величество была с палочкой.
Елизавета II и Лиз Трасс – последнее фото королевы / Фото из инстаграммы королевской семьи
Внимание на фото привлекают руки королевы
После публикации фото в сети заметили, что у королевы хорошее настроение. Но внимание привлек цвет рук Ее Величества. Впоследствии врачи рассказали, что это указывало на ухудшение здоровья монархини и заболевание сосудов. Австралийский врач Коэн-Джонс заметил, что на встречу с Лиз Трасс состояние королевы на вид было "очень тяжелым". Елизавета II даже могла ощущать боль, хотя на лице ее была улыбка.
Королева Елизавета II скончалась
- Королева Елизавета II скончалась в 15:10 по Гринвичу в замке Балморал. О потере официально объявили в 18:30 по местному времени.
- Этот день в Великобритании был объявлен днем траура. Флаги опустили, публичные и развлекательные мероприятия приостановили. Члены семьи собрались в замке, чтобы чтить память Ее Величества.
- Похороны королевы Елизаветы II прошли 19 сентября в Лондоне.