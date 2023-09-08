Он несколько дней пробыл в столице и сделал немало важных дел. В частности, состоялось эксклюзивное сотрудничество Стивена Фрая и Укрзализныци.

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Сотрудничество Стивена Фрая с Укрзализныцей

В соцсетях агентства распространили видео, в которых актер объявляет о "новой" остановке поездов - платформе 9 ¾. В конце своей речи Стивен сказал: "Слава Украине!".

В эксклюзивном сотрудничестве со Стивеном Фраем Укрзализныца добавляет одну остановку всем своим поездам,

– отметили под роликом.

Справка! Платформа номер девять и три четверти – это очарованная платформа на лондонском вокзале King's Cross Station, откуда ежегодно Гарри Поттер и другие юные маги выезжали в Хогвартс. Для того чтобы выйти на нее, необходимо пройти сквозь барьер, разделяющий платформы 9 и 10.

Отметим, после посещения Киева Стивен Фрай был восхищен украинцами, которые желают прогнать россиян со своей земли. Его поразили люди, которых объединяет юмор и решительность.