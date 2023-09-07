Вместе с ним событие посетила его любимая Ольга Коротяева, которая родом из Черкасс. Во время мероприятия звездная пара сидела рядом друг с другом и мило держалась за руки.
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Шон Пенн показался со своей любимой украинкой
64-летний режиссер и 43-летняя актриса выглядели элегантно. Шон Пенн надел брючный костюм темно-синего цвета. Его он соединил с галстуком в тон, а обул он черную лаковую обувь. Акцентом в образе актера стала брошь в виде карты Украины от украинского бренда GASANOVA. В свою очередь Ольга подобрала черный наряд и сделала легкий макияж.
Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото с сайта Офиса Президента
Что известно о личной жизни Шона Пенна: коротко
- В прошлом году Шон Пенн расстался с актрисой Лейлой Джордж. Их брак длился менее 2 лет.
- Уже в конце мая режиссёр был замечен в компании украинской актрисы и ведущей Ольги Коротяевой, которая родом из Черкасс.
- О новой девушке актера известно немного. Она работала телеведущей на канале "Украина" и выступала на театральной сцене в Париже. Кроме этого Ольга снималась в таких фильмах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и т.д. Вероятно, звезда давно живет во Франции.
- В июне пару вместе заметили в Грузии. Режиссер со своей избранницей, которая младше его на 19 лет, приняли участие в фестивале ZEG Tbilisi.