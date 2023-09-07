Вместе с ним событие посетила его любимая Ольга Коротяева, которая родом из Черкасс. Во время мероприятия звездная пара сидела рядом друг с другом и мило держалась за руки.

Не упустите Все вопросы будем рассматривать в суде, – Войтенко впервые отреагировал на обвинения в насилии

Шон Пенн показался со своей любимой украинкой

64-летний режиссер и 43-летняя актриса выглядели элегантно. Шон Пенн надел брючный костюм темно-синего цвета. Его он соединил с галстуком в тон, а обул он черную лаковую обувь. Акцентом в образе актера стала брошь в виде карты Украины от украинского бренда GASANOVA. В свою очередь Ольга подобрала черный наряд и сделала легкий макияж.



Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото с сайта Офиса Президента

Справка! Шона Пенна считают другом Украины. Он часто ездит в Киев и открыто осуждает кровавую политику Путин. Режиссер уже не раз публично поддерживал Украину. Он даже снял фильм о российско-украинской войне под названием "Суперсила". Мировая премьера фильма состоялась 18 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале.

Что известно о личной жизни Шона Пенна: коротко