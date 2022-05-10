Мэр Стокгольма (Швеция) Анна Кениг предложила провести Евровидение 2023 года в своем городе, если победит представитель Украины Kalush Orchestra. Она связалась с послом Украины в Швеции и обсудила возможность провести конкурс там.

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Анна Кениг объяснила, что таким образом хочет показать миру, что за Украину следует голосовать, даже если они сомневаются, сможет ли страна провести конкурс у себя в следующем году.

Начали задавать вопрос о том, что будет, если Украина победит. Мы не хотим, чтобы люди стеснялись голосовать за своего фаворита, если у них возникнут вопросы о том, можно ли устраивать конкурс или нет. Итак, мы хотим, чтобы Украина знала, что они могут организовать конкурс в Стокгольме, если это необходимо,

– заметила Анна Кениг.

Если Украина победит и согласится провести конкурс в Швеции, то одно из потенциальных мест, предложенное мэром Стокгольма, это Globen/Avicii Arena, ранее принимавшая конкурс Евровидение в 2000 и 2016 годах.

Отметим, что в 2022 году Швецию представляет Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer. Сейчас ей прочат четвертое место на конкурсе.

Cornelia Jakobs – "Hold Me Closer": смотреть видео онлайн