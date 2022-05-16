Исполнительница Ирина Федишин входила в состав украинского национального жюри на Евровидении-2022. Поэтому она снова объяснила, почему Польша как страна-друг и ее представитель на конкурсе оказались без всякого балла.

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Ирина Федишин объяснила балы от украинского жюри

Для начала певица рассказала, что благодарна Польше и ее народу за поддержку: "Польша для нас – это та страна, которая оказывает для Украины огромную поддержку. У меня много родственников в Польше, которые звали к себе, чтобы приютить в это тяжелое время. Поэтому у меня своя личная семейная история, спасибо вам, что в это время, когда наша страна проходит самые трудные испытания, вы рядом с нами, и то, что вы делаете для нас, невозможно оценить".

Однако звезда снова обратилась к "взбешенным украинцам", критикующих ее за баллы для участников Евровидения, а именно, представителя Польши. Она вспомнила, что жюри не имеет права оценивать музыкантов, основываясь на политических или национальных условиях.

Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, отбросим политику, и просто будем откровенны. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентно?

– написала Ирина Федишин.



Ирина Федишин о балах для Польши / Фото с инстаграма звезды

Артистка добавила, что не открывает комментарии в социальных сетях. По ее словам, это не потому, что страдает от критики, а из-за якобы бот-атаки на страницы. В конце Ирина сообщила, что система оценивания "дала сбой".

"И напоследок, как только дошла информация, что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов".

Стоит отметить, что национальные жюри Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии отдали Украине 12 баллов. Это те страны, которые наиболее активно поддерживают Украину в войне с Россией, поэтому можно предположить, что их решение частично базировалось и на тех же "политических критериях". Однако назвать их некомпетентными было бы неправильно, потому что сегодня нет аполитичности.

Скандал с баллами от украинского жюри