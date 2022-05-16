"Мне досадно, но ничего менять не буду": Вадим Лисица о 0 баллах для Польши на Евровидении

Глава национального жюри на Евровидении-2022 Вадим Лисица заявил, что ему досадно из-за того, что представитель Польши получил 0 баллов от Украины. Однако продюсер ничего менять не будет, не может. Эта оценка была принципиальной.

Польша с первого дня войны помогает нашей стране как может. Поэтому украинцев возмутило, что профессиональное жюри Украины не дали друзьям ни одного балла на Евровидении-2022.

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Вадим Лисица об оценках Польши на Евровидении-2022

Председателем жюри был музыкальный продюсер Вадим Лисица. Он отметил, что члены жюри подписали соглашение, где говорилось о том, что они не могут учитывать в своем голосовании политический аспект. Якобы жюри должно оценивать только номер, песню и выступление участника.

Лисица добавил, что большинство стран ЕС проголосовали почти так же, как Украина. Не только наши жюри так думали. "Это голосование показало уровень номера, пения и песни. И вся любовь, которая направлена нами и мной также Польше, польскому народу за его огромную помощь выразилось в 12 баллов от зрителей".

, от польского профессионального жюри и зрителей выступление Украины получило самые высокие баллы – 12.

Однако сейчас в любом событии или действии все равно учитывается политический аспект. Друзья-поляки поддерживают нас и наши баллы на Евровидении – это меньше всего, чем могли отблагодарить.

Вадим объяснил, что вместе с членами жюри был человек, контролировавший этот процесс. Результаты голосования все жюри впервые увидели уже во время их объявления: "Я вообще не знал, какой результат будет в Польше, Великобритании или еще у кого-то. Поэтому и для жюри это было новостью. Для меня это неприятная новость. Поднялось безумное насилие с этого привода".

По словам продюсера, ему досадно, что так произошло. Лиса извинился перед польским народом.

Мне лично досадно и я извиняюсь перед польским народом за то, что так получилось. Но ничего менять не буду, не могу. Ибо это принципиальная позиция. Эта оценка была принципиальной. Все сделано честно и прозрачно,

– заявил глава нацжуры.

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