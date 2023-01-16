Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2022" состоялся в New Orleans Morial Convention Center. Победительницей стала Р'Бонни Габриэль. Она седьмая американка, как победила в этом конкурсе.

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Сколько стоит корона "Мисс Вселенная 2022"

В этом году корону победительницы инкрустировали синими сапфирами грушевидной формы и бриллиантами. От основания короны поднимаются "волны", отражающие "импульс перемен" в мире. Глубокий синий цвет символизирует, что добро может быть достигнуто неустанными усилиями и надеждой на светлое будущее. Украшение получило название "Сила добра".

Корону украшают:

993 бриллианта;

сапфир весом 110,83 карата;

белый бриллиант весом 48,24 карата;

в верхней части – сапфир королевского синего цвета весом 45,14 карата.

Стоимость такой короны составляет 5,58 миллиона долларов. Ее создала швейцарская компания высокого ювелирного искусства Mouawad.

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Обратите внимание! В этом году конкурс "Мисс Вселенная" раскритиковали из-за участия в нем россиянки. Анна Линнкова молчала о войне, постоянно провоцировала украинку. А в день теракта в Днепре, когда в многоэтажку попала российская ракета, россиянка проявила верх цинизма – дефилировала в платье кровавого цвета.