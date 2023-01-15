Анна Линникова представила Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", финал которого 14 января состоялся в Новом Орлеане. Еще перед выходами россиянки на сцену в соцсетях ей из разных уголков мира писали, что она представляет страну-террориста, однако это никак не расстраивало девушку. Более того, в день, когда ее земляки попали в многоэтажку, из-за чего люди оказались под завалами, есть жертвы, Линникова гордо дефилировала на сцене конкурса в платье кровавого цвета.

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Анатолий Анатолич о дефиле россиянки на "Мисс Вселенная 2022"

Такой цинизм изрядно возмутил ведущего Анатолия Анатолича. В своем инстаграмме он опубликовал видео, на котором видны кадры разрушений дома и дефиле Линниковой. Цинизма добавляет и то, что при выходе Анны на сцену рассказывают, что она волонтерит в приюте для животных. У животных есть добро и милосердие, которого очень не хватает Анне и ее землякам-оккупантам.