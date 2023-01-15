Анна Линникова представила Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", финал которого 14 января состоялся в Новом Орлеане. Еще перед выходами россиянки на сцену в соцсетях ей из разных уголков мира писали, что она представляет страну-террориста, однако это никак не расстраивало девушку. Более того, в день, когда ее земляки попали в многоэтажку, из-за чего люди оказались под завалами, есть жертвы, Линникова гордо дефилировала на сцене конкурса в платье кровавого цвета.
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Анатолий Анатолич о дефиле россиянки на "Мисс Вселенная 2022"
Такой цинизм изрядно возмутил ведущего Анатолия Анатолича. В своем инстаграмме он опубликовал видео, на котором видны кадры разрушений дома и дефиле Линниковой. Цинизма добавляет и то, что при выходе Анны на сцену рассказывают, что она волонтерит в приюте для животных. У животных есть добро и милосердие, которого очень не хватает Анне и ее землякам-оккупантам.
Я не верю, что это возможно. Этот цинизм невозможно превзойти. Сколько крови украинцев пролито россиянами на это платье? В презентации этой девушки диктор говорит, что она волонтерит в приюте для животных,
– отметил шоумен.
"Что вы знаете о конкурсах красоты? Наверное, что всегда в своих речах участницы говорят о мире во всем мире. А что говорила она на сцене? Думаете, она заявила свою антивоенную позицию? Конечно, нет. Позорно и низко. Но мы выдержим. Держитесь, родные!", – добавил ведущий.
Этим роликом поделилась и Маша Ефросинина. Ведущая обратилась к организаторам "Мисс Вселенная", которые позволили россиянке участвовать в конкурсе: "В момент, когда Россия выпустила по Украине десятки ракет, конкурс "Мисс Вселенная" принимает среди участниц россиянку и считает это нормой. Представительница страны-террориста очень "переживает" об окружающей среде на планете и животных. Вот интересно, поставит ли жюри конкурса вопрос о десятках жертв, похороненных сегодня заживо под завалами здания в Днепре, вызванных ее страной?".
Что пишут Линниковой в сети
Естественно, представительница террористов опубликовала видео своего дефиле в соцсетях. Линникова цинично улыбалась, позируя на сцене в кровавом платье, символизирующем кровь, боль и смерть – то, что Россия уже почти 11 месяцев приносит украинцам.
В комментариях Анна получила заслуженную порцию хейта и напоминание о том, что ее страна сегодня в очередной раз убила десятки мирных украинцев, находившихся в праздничный день дома.
- "Платье цвета крови! Показывает всю сущность России! Оккупанты! И нет никакого стыда? Браво".
- "Это просто ужас! Неужели самой не противно? Какую же речь она сказала? "Можем повторить"? Хотя, как ей может быть противно, она же россиянка".
- "Очень символично выбрать красное платье. Цвет крови погибших мирных людей, которую вы пролили и продолжаете лить. Россия – это только о грязь и терроризме, но никак не о роскоши и величии!"
- "Кровь украинцев на твоих руках и твоем платье!"
- "Красное платье – очень "зря". Словно соткано из крови украинских детей. Мисс убийца!"
- "Какое лицемерие! Россия убивает мирных людей, детей и выступает на конкурсе красоты! Какая здесь красота?! Чернота и ад!"
Также Анну спрашивают, почему она уехала в США, ведь в России неустанно повторяют, что Америка – враг.
- "А зачем вы поехали в США, в недружественную для России страну? Вы не патриот своей родины?"
- "Забирай унитазы и возвращайся на родину. Зачем приехала в страну с базами НАТО?"
- "Для чего ехать в "загнивающую" Америку?
- "А что мы делаем в Америке? Шуруй на родину".
- "А что Мисс геноцид забыли на "загнивающем Западе"?
Этот выход россиянки на конкурсе стал образцом подлинного цинизма. Анна Линникова, не стесняясь, поехала на "Мисс Вселенную", откуда ее не дисквалифицировали, там прошлась сценой в платье цвета крови, улыбается в соцсетях и рассказывает о "волнении" об окружающей среде и животных. В это время ее земляки убивают мирных украинцев, направляют ракеты на жилые дома, продолжают геноцид на территории Украины.