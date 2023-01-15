Несмотря на критику в сети и призывы о дисквалификации, россияне Анне Линниковой разрешили принять участие в конкурсе Мисс Вселенная 2022 Она не смогла пройти в финал и не получила ни одной из дополнительных наград.

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Россиянка пошла покупать айфон после конкурса

После завершения конкурса Анна Линникова опубликовала инстаграм-сториз о том, что "сделала все возможное, чтобы войти в топ-16". Но показала новенький гаджет – похоже, именно для этого она приехала в "загнивающий Запад".

Приятно порадовало себя после конкурса новым iPhone. Увидела качество фото, видео и захотела себе этот телефон,

– написала россиянка.



Россиянка купила айфон / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что Apple покинула российский рынок после полномасштабного вторжения России в Украину Кроме того, операторы мобильной связи в России остались без современных функций VoLTE и VoWiFi для iPhone 14, потому что Apple запретила их. Это означает, что россияне, которые будут пользоваться iPhone 14, не будут иметь качественную передачу голоса, а чтобы раздать интернет со смартфона, придется настраивать все вручную. Потому непонятно, как Линникова будет пользоваться айфоном дома.

Анна Линникова также написала, что "многое поняла о конкурсе" и "посетила Америку". Разумеется, ведь для россиянина сегодня это настоящее достижение. Сейчас она планирует путешествие по США, вероятно, пока не завершится срок визы.



Линникова о конкурсе / Фото с инстаграм-сториз

Линникова о конкурсе / Фото с инстаграм-сториз

Что об этом пишут украинцы

В сети активно обсуждают "достижения" россиянки в США. Украинцы не скрывают негативного отношения к Линниковой на фоне молчаливой поддержки войны.

"Это последнее, что она может себе позволить";

"Я бы посоветовала ей не снимать эту свою г*вноленту. Интересно, получила бы пизду сразу за углом, успела бы перейти на противоположную сторону улицы?";

"Когда ракеты падали на дом в Днепре, она выступала от имени России";

"Фу, какая мерзость";

"Почему ее вообще допустили?";

"Какая страна, такова и мисс";

"Пусть путешествует по своим болотам. А потом прилетит на решетку и будет пойти, как на западе ху***а, у нас лучше всего";

"Нотации о "загнивающем западе" только после пересечения границы назад, до болота".

На новенький айфон Линниковой отреагировал шоумен Анатолий Анатолич. "Как можно быть такой тупой? У нее 3 стороз после конкурса. Две о том, что оно купило айфон".



Анатолич о Линникове в США / Фото с инстаграм-сториз