Ночью 15 января в New Orleans Morial Convention Center состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная 2022". Победительницей стала представительница США – Р'Бонни Габриэль.
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Р'Бонни Габриэль – седьмая американка, побеждающая в конкурсе "Мисс Вселенная". Ей вручила корону "Мисс Вселенная 2021" из Индии Гарнааз Сандгу.
Портрет "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграма конкурса
В список лучших пяти конкурсанток вошли представительницы:
- Венесуэлы,
- Доминиканцы,
- Кюрасао,
- Пуэрто-Рико.
Украинка Виктория Апанасенко не завоевала место в топ-16, однако завоевала важную награду Spirit of Carnival Award.
Что известно о "Мисс Вселенная 2022"
Р'Бонни Габриэль родилась в штате Техас, ее отец – филиппинец, а мама – американка. Р'Бонни получила образование в Университете Северного Техаса, где получила степень бакалавра по дизайну одежды. Сейчас девушка работает моделью и дизайнером, создает экологичную одежду.
Р'Бонни Габриэль / Фото с инстаграма девушки
Габриэль уже не в первый раз участвует в конкурсах красоты. Она пробовала себя в местном конкурсе красоты, а в 2022 году выиграла звание "Мисс Техас 2022", откуда пошла на конкурс "Мисс США".