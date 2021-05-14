В США 27-летняя Елизавета Ястремская взяла пять чемоданов весом более 100 килограммов. Поэтому неудивительно, что каждый день она поражает конкуренток и иностранную публику новыми безупречными аутфитами.

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"Мисс Украина" сделала ставку на одежду от украинских дизайнеров. Ранее она появлялась в одежде the Coat Кати Сильченко, теперь показала look от Elenareva.

Брендовый образ "Мисс Украина" на "Мисс Вселенная"

За кулисами конкурса красоты Елизавета Ястремская появилась в обтягивающих черных брюках с высокой талией, которые дополнила изысканным белым атласным топом. Верх со спущенными объемными рукавами и откровенным декольте стоил "Мисс Украина" более 22 тысяч гривен.

Соблазнительный наряд в деловом стиле красавица довершила черными лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке и клатчем в тон. Внимание к обольстительному декольте привлекали лаконичные подвески, а элегантная прическа и макияж с акцентом на глаза стали финальными изюминками образа.



Елизавета Ястремская на "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграма "Мисс Украина"

Этот безупречный образ Елизавета Ястремская выбрала для особого и очень важного события – итогового интервью.

"Я хотела показать отборочной комиссии "Мисс Вселенная" женщину с настоящим украинским сердцем: хорошую, сильную, уверенную в себе, которая никогда не сдается и продолжает бороться за свою мечту. Я знаю, что нужно много смелости, чтобы пережить трудные времена – я это пережила. Но теперь я знаю, что после дождя всегда появляется радуга", – вдохновенно написала "Мисс Украина".

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