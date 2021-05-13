В своих инстаграм-сторис Елизавета Ястремская поделилась неутешительным фото, где засветила окровавленную ногу. Вероятно, хождение на каблуках, в неудобной обуви дало "свои плоды".

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Конкурсы красоты – это тяжелый труд, а иногда и боль. Моя нога после репетиции...

– подписала снимок девушка.



Нога Елизаветы Ястремской после репетиции к "Мисс Вселенная-2020" / Фото из инстаграм-сторис модели

Подготовка к "Мисс Вселенная-2020"

Стоит добавить, что подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная-2020" – это не только часы репетиций, но и посещение "званых вечеров", общение с другими участницами, пресс-конференции и фотосессии. Предлагаем посмотреть несколько снимков украинки, которая находится в Майами и готовится к событию, которое состоится уже 16 мая.