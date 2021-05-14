До США 27-річна Єлизавета Ястремська взяла п'ять валіз, вагою понад 100 кілограмів. Тому не дивно, що щодня вона вражає конкуренток та іноземну публіку новими бездоганними аутфітами.

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"Міс Україна" зробила ставку на вбрання від українських дизайнерів. Раніше вона з'являлася в одязі the Coat Каті Сільченко, тепер показала look від Elenareva.

Брендовий образ "Міс України" на "Міс Всесвіт"

За лаштунками конкурсу краси Єлизавета Ястремська постала в обтислих чорних штанах з високою талією, які доповнила вишуканим білим атласних топом. Верх зі спущеними об'ємними рукавами та відвертим декольте коштував "Міс Україні" понад 22 тисячі гривень.

Спокусливе вбрання в діловому стилі красуня довершила чорними лакованими туфлями-човниками на невисоких підборах і клатчем в тон. Увагу до звабливого декольте привертали лаконічні підвіски, а елегантна зачіска та макіяж з акцентом на очі стали фінальними родзинками образу.

Єлизавета Ястремська на "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграму "Міс України"

Цей бездоганний образ Єлизавета Ястремська обрала для особливої та вкрай важливої події – підсумкового інтерв'ю.

"Я хотіла показати відбірковій комісії "Міс Всесвіт" жінку зі справжнім українським серцем: добру, сильну, впевнену в собі, яка ніколи не здається і продовжує боротися за свою мрію. Я знаю, що потрібно багато сміливості, щоб пережити важкі часи – я це пережила. Але тепер я знаю, що після дощу завжди з'являється веселка", – натхненно написала "Міс Україна".

Що відомо про підготовку "Міс України" до конкурсу краси "Міс Всесвіт"