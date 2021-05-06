На сцене самого престижного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020", который будут транслировать 16 мая, обладательница титула "Мисс Украина" предстанет в дизайнерском платье от модного бренда Maxima. Об этом информирует пресс-служба.

Стоит знать "Мисс Украина" показала откровенное платье для конкурса "Мисс Вселенная"

Для 27-летней Елизаветы Ястремской сшили роскошный красный наряд с глубоким декольте и крайне откровенным разрезом до бедер. Верх и шлейф вечернего платья украсили блестящими камнями и бисером. Оно эффектно подчеркнула все прелести фигуры "Мисс Украина" – длинные подтянутые ножки и хрупкие плечи, которые остались открытыми.

Платье "Мисс Украины" для "Мисс Вселенная" / Фото пресс-служба конкурса красоты

Платье "Мисс Украины" для "Мисс Вселенная" / Фото пресс-служба конкурса красоты

Добавим, что в США Елизавета Ястремская взяла пять чемоданов, вес которых перевалил за 100 килограммов. Кроме вечернего платья и национального костюма "Мисс Украина" прихватила другую одежду и украшения от украинских брендов – Elenareva, Bevza, Samokish и the Coat Кати Сильченко.