"Мисс Мира 2021" прогорели на деньги: какую сумасшедшую сумму потеряли из-за переноса конкурса

Финал "Мисс Мира 2021" должен был состояться 16 декабря в Пуэрто-Рико, но за шесть часов до старта конкурс отменили. Инсайдеры утверждают, что это обошлось организаторам в миллионы долларов.

Оргкомитет международного конкурса красоты "Мисс Мира 2021" пошел на этот шаг из-за вспышки коронавируса у участниц и персонала. Как известно, 23 из 97 конкурсанток получили положительный результат теста на COVID-19. Так, организаторы не стали пренебрегать безопасностью красавиц и зрителей и отменили мероприятие даже несмотря на огромные финансовые убытки.

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Инсайдеры утверждают, что "Мисс Мира" прогорели на несколько миллионов долларов.

Они потеряли миллионы из-за расходов на проведение конкурса. Мы слышали, что стоимость этого мероприятия составляет около пяти миллионов долларов,

– уверяют источники.

Однако COVID-19 якобы был не единственной причиной, по которой "Мисс Мира 2021" экстренно перенесли. В день проведения конкурса в гостинице, где остановились все участницы, постоянно исчезал свет. Сначала мероприятие хотели отложить на несколько часов, ведь девушкам не успевали сделать прически и макияжи.

Все об отмене "Мисс Мира 2021"

За шесть часов до начала "Мисс Мира 2021" появилась информация об отмене конкурса. Все потому, что многие претендентки на корону подхватили COVID-19.

Участница от Украины Александра Яремчук очень расстроилась, ведь месяц подготовки в Пуэрто-Рико изнурил ее как морально, так и физически. К счастью, коронавирус обошел девушку. Однако она вместе с делегацией отправилась домой ни с чем.

В Киеве модель вернулась к повседневным обязанностям "Мисс Украина 2021". Сейчас она позирует в новогодних фотосессиях и готовит поздравления для украинцев.