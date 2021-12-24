Оргкомитет международного конкурса красоты "Мисс Мира 2021" пошел на этот шаг из-за вспышки коронавируса у участниц и персонала. Как известно, 23 из 97 конкурсанток получили положительный результат теста на COVID-19. Так, организаторы не стали пренебрегать безопасностью красавиц и зрителей и отменили мероприятие даже несмотря на огромные финансовые убытки.
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Инсайдеры утверждают, что "Мисс Мира" прогорели на несколько миллионов долларов.
Они потеряли миллионы из-за расходов на проведение конкурса. Мы слышали, что стоимость этого мероприятия составляет около пяти миллионов долларов,
– уверяют источники.
Однако COVID-19 якобы был не единственной причиной, по которой "Мисс Мира 2021" экстренно перенесли. В день проведения конкурса в гостинице, где остановились все участницы, постоянно исчезал свет. Сначала мероприятие хотели отложить на несколько часов, ведь девушкам не успевали сделать прически и макияжи.
Все об отмене "Мисс Мира 2021"
- За шесть часов до начала "Мисс Мира 2021" появилась информация об отмене конкурса. Все потому, что многие претендентки на корону подхватили COVID-19.
- Участница от Украины Александра Яремчук очень расстроилась, ведь месяц подготовки в Пуэрто-Рико изнурил ее как морально, так и физически. К счастью, коронавирус обошел девушку. Однако она вместе с делегацией отправилась домой ни с чем.
- В Киеве модель вернулась к повседневным обязанностям "Мисс Украина 2021". Сейчас она позирует в новогодних фотосессиях и готовит поздравления для украинцев.