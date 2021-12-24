Оргкомітет міжнародного конкурсу краси "Міс Світу 2021" пішов на цей крок через спалах коронавірусу в учасниць та персоналу. Як відомо, 23 з 97 конкурсанток отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Так, організатори не стали нехтувати безпекою красунь та глядачів і скасували захід навіть попри величезні фінансові збитки.

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Інсайдери стверджують, що "Міс Світу" прогоріли на кілька мільйонів доларів.

Вони втратили мільйони через витрати на проведення конкурсу. Ми чули, що вартість цього заходу становить близько п'яти мільйонів доларів,

– запевняють джерела.

Однак COVID-19 нібито був не єдиною причиною, через яку "Міс Світу 2021" екстренно перенесли. У день проведення конкурсу в готелі, в якому зупинились всі учасниці, постійно зникало світло. Спочатку захід хотіли відкласти на кілька годин, адже дівчатам не встигали зробити зачіски та макіяжі.

Нагадаємо, у вівторок, 22 грудня, "Міс Світу 2021" перенесли на три місяці. Нова дата проведення конкурсу в Пуерто-Ріко – 16 березня 2022 року.

Усе про скасування "Міс Світу 2021"