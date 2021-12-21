В разгар подготовки к международному конкурсу красоты "Мисс Вселенная 2021" 27-летняя Анна Неплях спровоцировала аварию в Киеве – "догнала" два автомобиля. Поскольку ДТП произошло по ее вине, девушку ждет два суда. Первый из них прошел в понедельник, 20 декабря.

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Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе два суда и все из-за ДТП,

– поделилась "Мисс Украина Вселенная 2021".

Однако, похоже, Анна Неплях не печалится из-за судебной волокиты. На заседание она ехала на своем автомобиле под громкую музыку.

Анна Неплях в пути на первый суд / Скриншот из инстаграм-сториз "Мисс Украина Вселенная 2021"

Что известно о ДТП с участием Анны Неплях

4 ноября, через три недели после победы на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021", Анна Неплях попала в ДТП на красном Mercedes-Benz. Она не рассчитала тормозной путь и врезалась в другой автомобиль, а тот задел предыдущий. К счастью, никто не пострадал, а водители отнеслись к ситуации с пониманием.

"У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто", – объясняла красавица.

С места ДТП ее забрал "драйвер" (трезвый водитель), а авто эвакуировали. Аварию накануне "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях расценила как знак "заземлиться, замедлиться".