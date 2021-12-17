В своем инстаграме она оставила красноречивое фото из Пуэрто-Рико, где на фоне пальм укрывает свои плечи сине-желтым фтагом, а сама одета в такой же купальник. Свое лицо она едва прикрыла рукой от палящего солнца.

Обратите внимание За несколько часов до начала: конкурс "Мисс Мира 2021" отменили

Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку,

– лаконично написала Яремчук.

Александра Яремчук в Пуэрто-Рико / Фото из инстаграма девушки

В официальном заявлении украинского конкурса "Мисс Украина" представители привели накануне более развернутую реакцию модели.

"К сожалению, конкурс был отменен, поскольку большое количество девушек заболело. Я очень расстроена и разочарована, ведь много времени и сил было положено на подготовку. Этот месяц оказался очень тяжелым: как морально, так и физически. Но мы не теряем надежды, что в ближайшее время конкурс состоится", – прокомментировала ситуацию Яремчук.

Фанаты, как могут, подбадривают девушку, однако неизвестно, что дальше будет с участницами – останутся ли они на острове на неопределенный срок или вернутся ли все домой.

Почему отменили конкурс