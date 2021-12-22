Конкурс должен был состояться 16 декабря, однако за 6 часов до начала его решили отменить. Причиной этого стало то, что несколько участниц заболели коронавирусом.

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Новая дата проведения "Мисс мира 2021"

70-й международный конкурс состоится 16 марта 2022 года. Именно тогда Александра Яремчук будет представлять Украину на "Мисс Мира".

Место проведения остается неизменным – Пуэрто Рико.



"Мисс Мира 2021" состоится 16 марта / Фото из инстаграма конкурса

Текст публикации организаторов "Мисс Мира 2021":

"Мисс Мира" объявляет новый финал конкурса и дату коронации. Всемирное телевизионное событие остается в Пуэрто-Рико!

Участники со всего мира будут соревноваться 16 марта 2022 года за вожделенную корону в Пуэрто-Рико Колизей Хосе Мигель Агрелот.

"Мы очень рады, что останемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс Мира!", – сказала Джулия Морли, президент Miss World Ltd. "Мы были удивлены поддержкой людей здесь! Отсчет времени и окончательное планирование начато. Наша команда в восторге от того, что мы покажем всему миру все чудеса, которые может предложить Пуэрто-Рико как главное туристическое место. Мы любим Пуэрто-Рико".

Участницы со всего мира вернутся на Остров Чар, чтобы побороться за желанную корону "Мисс Мира" в марте. Предварительно записанный контент, который был записан по всему Пуэрто-Рико в течение последних 4 недель, демонстрируя его богатую культуру, красивые пейзажи, пляжи и, главное, тепло и дружелюбие людей, будет транслироваться на международном уровне во время финала.

"Съемки в Пуэрто-Рико были исключительными – у нас есть впечатляющий контент, которым можно поделиться с миром", – добавила Морли. Детали финального шоу "Мисс Мира" будут объявлены в ближайшее время.

Билеты, приобретенные на мероприятие 16 декабря, которое было перенесено из-за пандемии COVID-19 на острове, зачисляются на перенесенную дату.