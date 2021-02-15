Украино-боливийская певица Мишель Андраде отправилась на свою Родину в Боливию во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка". В первом выпуске программы она встретилась с родными, которых не видела три года.

Известно, что более десяти лет назад Мишель Андраде вместе с семьей переехала из Боливии в Украину, однако вскоре ее папе боливийцу пришлось вернуться на родину – ухаживать за своей мамой. Девушка осталась в Украине, поэтому с боливийской семьей видится редко – раз в несколько лет. Но недавно певица стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" на "Новом канале" и отправилась на съемки в Боливию.

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Мишель Андраде встретилась с родными

Хотя Мишель Андраде прилетела в Санта-Крус, она не могла пропустить возможность попасть в родной город Кочабамба. Потратив почти половину своего бюджета, девушка купила билеты и впервые за три года отправилась к папе и бабушке. К приезду певицы в доме собрали большую семью – теток, дядей, двоюродных братьев.

Я очень переживала, как семья отреагирует на камеры – опасалась, что они могут закрыться и стесняться. Но они чувствовали себя комфортно и очень открыто общались со съемочной группой. Если честно, рассчитывала рассказать в кадре и о еде, которую любят готовить мои родные по праздникам, и о наших семейных традициях. Но мы все так давно не виделись, что просто не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Надеюсь, вам понравилось у нас в гостях!

– поделилась эмоциями Андраде.

Мишель Андраде встретилась с родными в Боливии / Пресс-служба "Нового канала"

Мишель Андраде встретилась с родными в Боливии / Пресс-служба "Нового канала"

Мишель Андраде встретилась с родными в Боливии / Пресс-служба "Нового канала"

Напомним, что недавно в свою родную Колумбию также впервые за долгое время отправился звездный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво. Там он встретился с мамой, всей родней и друзьями.

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