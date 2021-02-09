Знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво отправился на свою родину – в Колумбию, чтобы повидаться с матерью. Кроме этого, мужчина поделился своими впечатлениями от перелета за океан в период пандемии.

В своем инстаграме мужчина оставил проникновенное видео, в котором крепко обнимает маму в аэропорту Колумбии.

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Эктор Хименес-Браво прилетел в Колумбию

"Я приехал домой. Всем желаю почувствовать то, что чувствую я в этот момент", – написал звездный судья шоу "Мастер Шеф".

Впрочем, несмотря на положительные эмоции и слезы счастья, перелет для кулинара оказался нелегким. Он длился 20 часов и в течение всего времени Эктор должен был находиться в защитной маске с перерывом на обед в 10 минут. Впрочем, само отношение стюардесс в самолете, по его мнению, испортило все впечатление от путешествия.

"Постоянное измерение температуры, визуальный контроль. Стюардессы превратились в злых надзирателей. Благодаря "замечательному" сервису перелет стал просто невыносимым и дорога домой превратилась в часы ужаса. Впечатление от персонала такое, будто они пользуются ситуацией с "ковидом" и просто не выполняют свои обязанности. Бросают в тебя едой, стакан воды нужно выпрашивать. Такое ощущение, что ты всем должен, как только поднялся на борт", – возмутился Эктор в сети.

Шеф-повар добавил, что он тоже имеет отношение к сфере обслуживания, однако выполняет свою работу качественно и добросовестно. Соответственно, он просит не оправдывать свои промахи карантином и пандемией.

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