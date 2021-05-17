Подопечная рэпера Потапа Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и стекло" Позитив вели дебютный выпуск юбилейного сезона "Орел и решка. 10 лет". Тогда сеть взорвалась одобрительными комментариями касательно 24-летней боливийки, и, похоже, продюсеры проекта прислушались к зрителям.
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Да, уже 5 июня стартует новый сезон "Орла и решки. Земляне". В нем певица будет путешествовать по миру с блогером из Днепра Кириллом Макашовым. Он покорил инстаграм забавными видео, в которых учит английскому языку.
После нашего боливийского выпуска в юбилейном сезоне я влюбилась в этот проект и в талантливую команду, которая его создает. А теперь вместе с Кириллом Макашовым мы стали ее частью,
– эмоционально поделилась Мишель Андраде.
Певица добавила, что сейчас каждый ее день наполнен интересными и невероятными встречами с людьми в разных уголках мира, а она сама – вдохновением и жаждой к приключениям.
Успехами подопечной уже успел похвастаться продюсер Потап. "Какая новость! Мишель Андраде стала ведущей "Орла и решки" и отправилась в путешествия по всему миру", – с гордостью написал артист в своем инстаграме.
Мишель Андраде в тревел-шоу "Орел и решка":
- Благодаря проекту артистка отправилась на свою родину – в Боливию. Хоть она и выживала на 100 долларов, но все же смогла навестить родных и впервые за три года увидеть отца и бабушку. Их встреча была очень эмоциональной.
- Впоследствии Мишель Андраде рассказала о детстве в Боливии и призналась, что не хотела переезжать в Украину, ведь должна была учить язык и жить там, где есть снег.
- Стоит отметить, что во время съемок "Орла и решки" в родной Боливии со звездой случались курьезы – прямо в аэропорту ведущую окружили муравьи, а от пряных местных блюд ей стало плохо.