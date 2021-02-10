Певица Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и стекло" Позитив стали ведущими первого выпуска тревел-шоу "Орел и решка". Вместе они отправились в родную для артистки Боливию, а в путешествии попадали в курьезные ситуации.

В юбилейном сезоне программы "Орел и решка. Новый сезон" в роли ведущих себя попробуют много звезд украинского шоу-бизнеса. Почетная роль "открывать" тревел-проект досталась подопечной Потапа 24-летней Мишель Андраде и участнику группы Mozgi Позитиву (настоящее имя – Алексей Завгородний). Вместе артисты посетили Боливию.

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Мишель Андраде и Позитив о курьезах на съемках "Орла и решки"

Ведущие признались, что курьезы начались сразу по прибытии в Боливию еще до начала съемок. Пока Мишель Андраде наблюдала, как фотографируют Позитива, ее облепили муравьи. Девушке пришлось быстро раздеваться прямо на улице.

Чувствую, как что-то по мне ползает и кусает. Опускаю голову и понимаю, что стала на муравейник, и насекомые уже успели заползти в обувь и носки. Пришлось все снимать,

– вспомнила звезда.

Позитив признался, что в тот момент вся съемочная группа сгорела на солнце, получила ожоги и продолжила сниматься с "загаром таксиста". Однако артисты проявили большой профессионализм и прекрасно справились с ролями ведущих. Например, Мишель Андраде стало плохо от традиционной боливийской кухни, однако она дальше дегустировала блюда.

"Одним из лучших моментов съемки могла стать местная пища, к которой я наконец дорвалась. Но так от нее отвыкла, что мне сразу стало плохо. Однако съемку все равно пришлось продолжить", – поделилась певица.



Позитив и Мишель Андраде в Боливии / Фото "Новый канал"