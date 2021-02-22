24-летняя певица Мишель Андраде благодаря тревел-проекту "Орел и Решка" второй раз за последние 10 лет увиделась с боливийской родней. Артистка призналась, что еще в детстве родители привили ей бешеную любовь к семье, поэтому даже за тысячи километров она поддерживает связь с родственниками.

Подопечная Потапа родилась и до 13 лет жила в Боливии, однако в подростковом возрасте переехала в Украину вместе с мамой и братьями. Отец Мишель Андраде остался на родине, как и бабушка, братья и сестры. О детстве в Боливии у знаменитости только теплые воспоминания, как информирует пресс служба "Нового канала".

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Мишель Андраде о детстве в Боливии

Она призналась, что не так ждала Нового года и дня рождения, как Рождества. Ведь на этот семейный праздник в доме бабушки собиралась вся семья из двадцати человек. Вместе они накрывали на стол и дарили друг с другу подарки.

Самое яркое воспоминание из детства – это Рождество. На Рождество мы всегда собирались всей семьей, всей своей двадцаткой, в доме у бабушки, накрывали стол, готовили подарки, веселились,

– вспомнила Мишель Андраде.

За последние 10 лет она посещала боливийскую родню лишь дважды. Однако артистка заверила, что они всегда на связи. Мишель Андраде делится с родными своими успехами, отправляя фото и видео, поэтому постоянно чувствует их поддержку. Звезда убеждена, что на расстоянии отношения становятся только крепче.

"К сожалению, на родину я летаю нечасто. Но это не значит, что я потеряла связь с родными. У нас есть семейный чат, где мы общаемся, делимся фото и видео. Как говорит моя боливийские бабушка: "Расстояние – не повод забыть тебя, наоборот, чем дальше ты от меня, тем ближе я тебя чувствую", – поделилась певица.

Напомним, Мишель Андраде вместе с Позитивом стали ведущими первого выпуска "Орла и решки". Они признались, что без курьезов на съемках не обошлось. Еще в аэропорту девушку окружили муравьи, а после боливийской кухни певице сразу стало плохо. В следующих выпусках артистов заменят украинские музыканты Юлия Санина и Никита Алексеев.