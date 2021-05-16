Певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, как и большинство украинских звезд, недавно отдыхала в Египте. Это была ее вторая поездка, однако на этот раз неудачная.

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Почему Юлии Саниной не понравился Египет

Знаменитость объяснила, что отпуск оказался худшим из-за отеля, в котором она проживала с сыном и мужем Валом (настоящее имя – Валерий Бебко).

Мы нормально заплатили, но отель оказался среди стройки, потому что он маленький и новый. Деревья там не выросли, потому что он маленький и новый. Было очень много людей, которые нас узнавали, потому что туда ездят в основном украинцы,

– заявила певица.

Юлия Санина добавила, что и питание в отеле не было хорошим: "Арбуз был только первые два дня, потом он исчез, а потом исчезли из меню и огурцы с помидорами".

Звезда подытожила, что семья решила больше не ездить в пустыни. Поскольку сын Юлии уже подрос, супруги считают, что можно ехать дальше, чем Египет.

Юлия Санина об отдыхе в Египте: видео

Отметим, в заметке в инстаграме Юлия Санина заявила, что Египет – это вовсе не ее страна. Ее разочаровали отель, сервис, питание и даже тип природы, ведь она не воспринимает море без гор вокруг.

Негативными впечатлениями от поездки в Египет ранее делилась и украинская рэперша Alyona Alyona, которая решила отправиться на отдых вместе с другом. По ее словам, все хотели только заработать денег и поэтому "замыливали глаза".