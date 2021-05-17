Підопічна репера Потапа Мішель Андраде та ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив вели дебютний випуск ювілейного сезону "Орел і решка. 10 років". Тоді мережа вибухнула схвальними коментарями щодо 24-річної болівійки, й, схоже, продюсери проєкту дослухалися до глядачів.

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Так, вже 5 червня стартує новий сезон "Орла і решки. Земляни". У ньому співачка мандруватиме світом з блогером з Дніпра Кирилом Макашовим. Він підкорив інстаграм кумедними відео, в яких вчить англійської мови.

Після нашого болівійського випуску в ювілейному сезоні я закохалася в цей проєкт і в талановиту команду, яка його створює. А тепер разом з Кирилом Макашовим ми стали її частиною,

– емоційно поділилася Мішель Андраде.

Співачка додала, що зараз кожен її день наповнений цікавими і неймовірними зустрічами з людьми в різних куточках світу, а вона сама – натхненням і спрагою до пригод.

Успіхами підопічної вже встиг похизуватися продюсер Потап. "Яка новина! Мішель Андраде стала ведучою "Орла і решки" і відправилася в подорожі по всьому світу", – з гордістю написав артист у своєму інстаграмі.

Мішель Андраде в тревел-шоу "Орел і решка":