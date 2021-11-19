Мишель Андраде рассказала о своих гонорарах за роль ведущей в шоу "Орел и решка"

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде является ведущей тревел-проекта "Орел и решка". Звезда призналась, что за один выпуск шоу она может получать от одной до двух (или более) тысяч долларов.

Украинская певица и подопечная Потапа Мишель Андраде была ведущей дебютного выпуска юбилейного сезона "Орел и решка. 10 лет". Впоследствии она стала ведущей нового сезона "Орел и решка. Земляне".

К слову Мишель Андраде поплавала со свиньями в Карибском море: курьезные фото

Мишель Андраде о своих гонорарах

На днях артистка дала новое интервью Славе Демину. Он поинтересовался, правда ли, что ведущие "Орла и решки" получают за один выпуск от 1 до 2 тысяч долларов (26 – 52 тысячи гривен).

Может, даже и больше. Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности,

– призналась знаменитость.



Мишель Андраде в Словении / Фото из инстаграма Мишель Андраде

Мишель Андраде добавила, что сниматься в таком проекте – не так просто, как кажется. На самом деле это "адский труд".

Заработанные деньги певица откладывает на важную покупку. Так, звезда хочет приобрести себе автомобиль.

Интервью с Мишель Андраде: смотрите видео онлайн



Добавим, что гонорары от выступлений в Mozgi Entertainment бывают разными, поэтому Мишель Андраде не всегда зарабатывает одинаковую сумму. Также исполнительница признавалась, что за самый дорогой клип отдала 30 – 50 тысяч долларов – это было сотрудничество с Аланом Бадоевым.

Мишель Андраде в "Орле и решке"