Когда певице Мишель Андраде было 13 лет, ее родители решили переехать из солнечной Боливии в дальнюю Украину. Такой выбор дался им непросто, тем более, что маленькая Мишель приняла идею в штыки.

Мишель Андраде о переезде из Боливии

Певица и ведущая первого выпуска тревел-проекта "Орел и Решка. Новый сезон" на "Новом канале" рассказала, как изменилась ее родная страна за последние 10 лет.

К слову Собирались всей двадцаткой: Мишель Андраде рассказала о детстве в Боливии

Я была против переезда в Украину. Мне было всего лишь 13, нужно было изучить два абсолютно неудобных языка, отвыкнуть видеть каждый день у своего дома пальмы, кокосы и обезьянок. Это сложно. Наиболее необычным для меня было одеть сразу все куртки, ботинки с шерстью, перчатки и шляпу. И жить в стране, в которой есть снег – его я впервые увидела в 13 лет,

– призналась певица во время съемок "Тревел краш-теста" на Новом канале.



Мишель Андраде рассказала о родной Боливии / Фото пресс-службы "Нового канала"

С того момента прошло чуть больше десяти лет, новую страну девушка полюбила всем сердцем и начала считать ее своей второй родиной. Изменилась за эти годы и Боливия.

"Когда я ходила по боливийских улицах, ко мне вернулось столько воспоминаний, я будто бы посмотрела на себя со стороны, поняла, почему я такая, какая есть. А еще была приятно удивлена, когда прилетела в Боливию и увидела, что там зелено и красиво. Просто последний раз, когда я находилась в родном городе, там было очень сухо, я даже расстроилась. А тут бац – все красиво!" – рассказала артистка.



Мишель Андраде на улицах Боливии / Фото пресс-службы "Нового канала"

Она добавила, что все в ее стране меняется: есть новостройки, люди развиваются, на улицах меньше бездомных. Но она понимает, что Боливия на 10-15 лет запаздывает за миром: "Я была на местном телевидении, там работают очень профессиональные ребята. Но у них даже нет суфлера, вместо него – бумажки с текстом. А это 2021 год! Было бы классно, если бы там больше развивался туризм".

О впечатлениях от поездки к меннонитам, боливийской пище и фобиях – в "Тревел краш-тесте" с Мишель Андраде и Позитивом: