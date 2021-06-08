После дебюта на вокальном шоу "Х-фактор" Мишель Андраде начала сотрудничать с продюсером Потапом. У исполнительницы есть собственные треки, клипы, которыми пленила сердца украинских слушателей.

Читайте также 10 интересных фактов о новых ведущих "Орла и Решка" Мишель Андраде и Кирилле Макашове

Гонорары Мишель Андраде

Девушка поделилась, что гонорары от выступлений в Mozgi Entertainment бывают разными. Ведущая "33 за 3" Александра Кучеренко спросила Мишель, правда ли, что Потап оплачивает 10 процентов от концерта. Андраде ответила утвердительно.

Иногда выплачивает больше, чем 10 процентов. Бывает по-разному,

– отметила артистка.

Также певица рассказала о самом дорогом клипе. Мишель призналась, что больше всего средств потратили на видео на песню "Сделай музыку погромче".

Это было сотрудничество с Аланом Бадоевым. Оно обошлось в 30-50 тысяч долларов,

– призналась Мишель.

Мишель Андраде – "Сделай музыку погромче": смотрите видео онлайн