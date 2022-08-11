"Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан снова вместе: эксклюзивное видео

Главного героя "Холостяка-11" Михаила Заливако и его избранницу Анну Богдан заметили за романтическими объятиями во Львове. Похоже, что они снова вместе.

24 каналу предоставили эксклюзивное видео с романтической прогулки Анны и Михаила по центру Львова. Влюбленные нежно обнимались, после чего Заливако нес избранницу на спине.

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Напомним, Анна долгое время была за границей. Ранее она рассказывала, что 12 августа возвращается в Киев. Похоже, что в Украине ее встретил Михаил. Теперь пара никак не комментировала свои отношения. В комментариях, которые Богдан и Заливако давали раньше, они утверждали, что больше не вместе.

Разрыв Михаила Заливаки и Анны Богдан