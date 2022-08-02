У Анны и Михаила после расставания возникло много вопросов. Богдан решила пообщаться с поклонниками в инстаграмме, где ответила на самые частые вопросы.

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Анна Богдан о путешествиях, разрыве с Заливакой и возвращении в Украину

Девушка поделилась, что получает очень много вопросов по поводу Михаила, общается ли с ним и тому подобное. И поинтересовалась, как поклонники считают, нормально ли общаться с бывшим. Также рассказала, что сейчас у нее нет нового парня.

До войны Богдан много путешествовал и сейчас продолжает делать это. Она работает в туристическом агентстве, поэтому некоторые поездки являются частью работы. Сейчас Анна находится в Шотландии, поехала по делам и чтобы на чуть-чуть убежать от войны. Однако оставаться за границей девушка не планирует. Признается, что дома ей лучше. 12 августа Анна вернется в Киев.

Ответы Анны Богдан / Скриншоты инстаграм-сторис девушки

Недавно, также общаясь с читателями в инстаграмме, Анна призналась, что до сих пор не пережила расставания с Заливакой. Причиной тому назвала войну в Украине. Богдан и Заливако не рассекречивают причину расставания. Раньше они рассказывали мало подробностей о личной жизни и сейчас не хотят афишировать, что произошло.

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