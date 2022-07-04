После расставания с Михаилом Заливакой Анна Богдан пообщалась с поклонниками на странице в инстаграмме. Она ответила на личные вопросы.

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Анна Богдан ответила на вопрос о личной жизни

Победительница реалити-шоу призналась, что пока она не пережила расставания с Михаилом Заливакой. Все из-за войны в Украине.

События в нашей стране не дают быстро вылечить мое сердце и чувствовать себя лучше,

– призналась Анна Богдан.



Анна Богдан ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сторез

Девушка добавила, что не хочет раскрывать причину расставания с мужчиной. Она также ответила, что не нашла нового возлюбленного. "Я не прыгаю из отношений в отношения. И вообще мне тяжело, чтобы кто-то понравился. Так было всегда".



Анна Богдан ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз

Почему Анна Богдан перешла на украинский

В публичном пространстве Анна Богдан общалась по-русски до полномасштабного вторжения. Но потом изменила свое мнение.

У меня в семье мама всегда общается на украинском, а папа на русском. Поэтому я общаюсь на том языке, на который ко мне обращаются. А сейчас пришло то время, когда я не хочу вести инстаграм на русском языке,

– поделилась девушка.



Анна Богдан ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз