24 каналу предоставили эксклюзивное видео с романтической прогулки Анны и Михаила по центру Львова. Влюбленные нежно обнимались, после чего Заливако нес избранницу на спине.
К теме Анна Богдан ответила, оправилась ли после разрыва с Заливакой, и почему перешла на украинский
Напомним, Анна долгое время была за границей. Ранее она рассказывала, что 12 августа возвращается в Киев. Похоже, что в Украине ее встретил Михаил. Теперь пара никак не комментировала свои отношения. В комментариях, которые Богдан и Заливако давали раньше, они утверждали, что больше не вместе.
Разрыв Михаила Заливаки и Анны Богдан
- В начале июня пара, сложившаяся в финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", объявила о разрыве.
- Тогда пользователи сети писали, что отношения Богдан и Заливаки – это был контракт, они развивались по сценарию.
- Впоследствии Анна ответила хейтерам, подчеркнув, что ни с одним мужчиной она не подписывала контракты.
- В начале июля Богдан отвечала на вопросы подписчиков в инстаграмме. Тогда призналась, что еще не пережила расставания с Заливакой и пока нет нового бойфренда.