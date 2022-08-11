24 каналу надали ексклюзивне відео з романтичної прогулянки Анни та Михайла центром Львова. Закохані ніжно обіймалися, після чого Заливако ніс обраницю на спині.
До теми Анна Богдан відповіла, чи оговталась після розриву з Заливакою, і чому перейшла на українську
Нагадаємо, Анна тривалий час була за кордоном. Раніше вона розповідала, що 12 серпня повертається до Києва. Схоже, що в Україні її зустрів Михайло. Наразі пара ніяк не коментувала свої стосунки. В коментарях, які Богдан і Заливако давали раніше, вони стверджували, що більше не разом.
Розрив Михайла Заливаки та Анни Богдан
- На початку червня пара, яка склалася у фіналі 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк", оголосила про розрив.
- Тоді користувачі мережі писали, що стосунки Богдан і Заливаки – це був контракт, вони розвивалися за сценарієм.
- Згодом Анна відповіла хейтерам, наголосивши, що ні з одним чоловіком вона не підписувала контрактів.
- На початку липня Богдан відповідала на запитання підписників в інстаграмі. Тоді зізналася, що ще не пережила розставання з Заливакою і наразі не має нового бойфренда.