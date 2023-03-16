В сети завирусились видео с ректором КНУКиМа Михаилом Поплавским. Этот ролик снят во время встречи звездного преподавателя с абитуриентами, сообщает 24 Канал.

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Михаил Поплавский попал в скандал

На видео, обнародованном в тиктоке, Поплавский рассказывает студентам, что за кулисами их ждут мафины и кофе. Одна из абитуриенток в шутку спросила, будут ли их угощать варениками.

Посмотри на себя, еще вареники тебе,

– насмешливо ответил Поплавский.

В зале раздались неодобрительные отзывы. Затем один из студентов поинтересовался у ректора: "Как вы можете называть свой университет самым современным, если его руководитель называет девушек "телками" и "малыми"?".

Сначала Михаил Поплавский пытался отмахнуться, однако у молодежи было видеоподтверждение. Так что звездный ректор пытался оправдать сексизм.

Пацаны спросили так, как я ответил. Они спросили, я ответил… Это нормально. Это – провокация. Меня вообще не за что критиковать. Я – чистый "пиарщик". Если скандала нет, я его придумаю.

Поплавский попал в скандал: видео

В преддверии этого скандала в сети заплыло видео, как Михаил Поплавский использует слово "телка", чтобы описать студенток своего университета. Напомним, что подобные выражения – не просто сленг или жаргон, а мизогинный слюр, то есть слова, направленные на оскорбление сугубо женского пола.

Предыдущий сексистский скандал

Лишь недавно прогремел сексистский скандал с Иво Бобулом. Исполнитель в интервью Эмми Антонюк высказался о своем отношении к женщинам. По его мнению, женщины сегодня "разбалованы" и "меркантильны", тогда как "хорошие девушки" – это те, которые не выходят из дома. Эмма не согласилась с такими мыслями артиста, поэтому он упрекнул ее в том, что в 32 года у нее нет мужа и детей. Журналистка назвала это "сексистским бредом", после чего Иво попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню" и ушел из студии.

У многих украинцев и публичных лиц есть разные мнения по этому поводу: