Ранее Иво Бобул рассказал, что не давал разрешения Эмми Антонюк на публикацию интервью, из которого он ушел со скандалом. Несмотря на критику, Иво Бобула поддержали некоторые украинские звезды, в частности, Виктор Павлик и Оля Цыбульская.

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Интересно, что в этом же скандальном интервью Иво Бобул заявил, что это он "нашел" Виктора Павлика.

Когда я перешел в тернопольскую филармонию и искал коллектив, нашел одну группу… Я тогда назначил им встречу, послушал, что они играют и забрал их в филармонию. Потом учил Виктора Павлика петь и играть,

– вспомнил Иво Бобул.

Виктор Павлик вступился за Иво Бобула

В свою очередь певец Виктор Павлик тоже не смолчал из-за скандального интервью с Иво Бобулом. Он опубликовал фотографию с ним и выразил свое восхищение. "Василич, я тебя люблю", – написал он.

В то же время в комментариях Павлик добавил, что нужно знать, как общаться с Иво Бобулом.

Это нужно знать Иво, он прекрасный человек. Просто его нужно знать и найти ключик для общения с ним.

– заявил Виктор Павлик.



Виктор Павлик поддержал Иво Бобула / Скриншот

Добавим, что раньше за Иво Бобула вступилась и певица Оля Цыбульская. Она переделала песню Иво Бобула "Разговор с тобой", запев о сексизме, а в подписи заметила, что абсурдно спрашивать его о гендерном равенстве.

"Предлагаю Эмми Антонюк взять следующее интервью о национальной идее – у Потапа, о тикток-трендах – у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только же у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", – написала Оля Цыбульская.

Напомним, что в интервью Иво Бобул заявил, что современные девушки "скачут по кроватям" в поиске принца и ищут деньги, а не душу. Более того, по его мнению, "хорошие девушки сидят по домам и не выходят". Артист даже упрекнул Эмми Антонюк, что в свои 32 она одинока, незамужем и без ребенка.