На странице Иво Бобула в инстаграмме после громкого интервью появилась публикация, на которой певец извиняется за его слова о женщинах. Выяснилось, что это фейк.

Смотрите также Виктор Павлик вступился за Иво Бобула после скандала: как певец оправдывает "наставника"

Страницу Иво Бобула сломали

Представительница исполнителя сообщила, что сториз действительно появилась в профиле, но ни она, ни сам Иво Бобул этого не публиковали. Она подчеркнула, что артист не извинялся за собственное мнение, потому что его "вины нет".

Обратимся к человеку, разбирающемуся в этом деле, чтобы найти людей, имеющих доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но полностью – этого не делали ни я, ни Иво Васильевич,

– сказала представительница.

"Этой информации быть не могло, потому что вины ни одной его нет. Он просто высказал свое мнение и все. Иво Васильевич говорит то, что он считает нужным, и то, что отвечает его взглядам".



Фейковая сториз / Фото ТСН

Скандал с Иво Бобулом

Исполнитель дал интервью Эмми Антонюк, в котором высказался о своем отношении к женщинам. По его мнению, женщины сегодня "разбалованы" и "меркантильны", тогда как "хорошие девушки" – это те, которые не выходят из дома. Эмма не согласилась с такими мыслями артиста, поэтому он упрекнул ее в том, что в 32 года у нее нет мужа и детей. Журналистка назвала это "сексистским бредом", после чего Иво попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню" и ушел из студии.

В сети мнения украинцев разделились – кто осудил слова Иво Бобула, а кто высказал мнение о непрофессионализме интервьюерки. Оля Цыбульская присоединилась к последним, иронически предложив Эмми взять интервью у Потапа о национальной идее.

Сам Иво Бобул прокомментировал скандал раньше, заявив, что он не давал разрешения на публикацию интервью.