Ефросинина отреагировала на слухи о том, что ее мама Людмила якобы ездила в Россию на день рождения внучки. Напомним, что самая ведущая на днях рассказала, что не поддерживает связь с сестрой.

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Отметим, что живущая в Москве Лиза Ющенко показала фото с празднования, на каких засветилась и мама ведущей Маши Ефросининой. Пока неизвестно, точно ли это она. Возможно, Людмила действительно была там или это просто старая фотография.



Дочь Ющенко с бабушкой / Фото из инстаграммы Лизы Ющенко

Что говорит Маша Ефросинина

Один из подписчиков поинтересовался у ведущей, не обидно ли ей за то, что ее мама ездила в Москву. Однако Ефросинина развеяла эту клевету.

Откуда вы берете всю эту хрню? 10 марта, когда у Варвары, дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном,

– заметила Мария.

По ее словам, сама Маша Ефросинина в это время была в Израиле. "А мама моя уже более 8 месяцев находится с моим сыном", – добавила она.

Ведущая подчеркнула, что ее мама водит сына в школу, кормит и полностью его опекает, поэтому физически не могла покинуть ребенка и уехать в Москву.

"Я то привыкла к постоянным клеветам, а вот мама еще нет. Поэтому отстаньте от нее. Это святая женщина", – написала Ефросинина.



Ефросинина отреагировала на слухи о том, что ее мама ездила в Москву / Скриншот

Сама же Маша Ефросинина говорит, что для ее семьи – это болезненная тема. "Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодняшний день сведено почти к нулю. Это трудная тема", - ответила ведущая.