Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки в очередной раз порадовал поклонников миловидными кадрами маленькой доченьки. Он показал, как 3-месячная Блу Иерусалима кусает его за нос.

53-летний миллионер обожает своего первенца. Он старается как можно больше времени проводить с доченькой. Мужчина часто распространяет фото и видео, где показывает свою кроху.

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Новое видео Джанлуки Вакки с дочкой

Звездный папаша обнародовал трогательный ролик. Маленькая Блу Иерусалима лежала в кресле-качалке и кусала Джанлуку за нос. Видео получилось очень забавным и одновременно милым. Такая публикация умилила сторонников миллионера.

"Ей нравится кусать папу", – с нежностью написал Вакки под видео.

Отметим, Джанлука Вакки активно развивает свою страницу в Инстаграме. Он часто распространяет танцевальные ролики, а после рождения дочки в сети появятся все больше кадров с крохой.

Миловидные кадры Джанлуки Вакки и его дочери Блу Иерусалимы: