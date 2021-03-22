Джанлука Вакки показал, как 3-месячная дочь кусает его за нос: видео растрогало сеть
Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки в очередной раз порадовал поклонников миловидными кадрами маленькой доченьки. Он показал, как 3-месячная Блу Иерусалима кусает его за нос.
Источник:Инстаграм Джанлуки Вакки
53-летний миллионер обожает своего первенца. Он старается как можно больше времени проводить с доченькой. Мужчина часто распространяет фото и видео, где показывает свою кроху.
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Новое видео Джанлуки Вакки с дочкой
Звездный папаша обнародовал трогательный ролик. Маленькая Блу Иерусалима лежала в кресле-качалке и кусала Джанлуку за нос. Видео получилось очень забавным и одновременно милым. Такая публикация умилила сторонников миллионера.
"Ей нравится кусать папу", – с нежностью написал Вакки под видео.
Отметим, Джанлука Вакки активно развивает свою страницу в Инстаграме. Он часто распространяет танцевальные ролики, а после рождения дочки в сети появятся все больше кадров с крохой.
Миловидные кадры Джанлуки Вакки и его дочери Блу Иерусалимы:
- миллионер впервые показал лицо новорожденной дочери;
- бизнесмен очаровал сеть видео, где стрижет маленькую Блу Иерусалиму;
- "танцующий миллионер" обнародовал фото, где показал, как подрос его первый ребенок.
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