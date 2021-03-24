23 марта одна из самых популярных итальянских блогерш Кьяра Ферраньи во второй раз стала мамой. Она родила девочку, которую назвала Викторией. 33-летняя знаменитость поделилась серией милых кадров из роддома.

Звездный бэйби-бум продолжается. Еще одними счастливыми родителями стали fashion-блогерша Кьяра Ферраньи и рэпер Fedez. Они уже успели рассказать поклонникам радостную новость и обнародуют новые милые фото.

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Новые фото дочери Кьяры Ферраньи

Любимица миллионов сейчас находится в роддоме. Рядом с ней есть любимый мужчина, который во всем поддерживает и помогает с малышами.

Судя по фото, Кьяра невероятно счастлива, что наконец познакомилась с дочкой. Она распространила серию кадров, где лежит на больничной койке, в палате. Возле Ферраньи видим ее любимого, который нежно обнимает ее и дочь.

Маленькая Виктория прижалась к матери, она спала на ее груди, что очаровало пользователей сети. В публикации звездная мамочка рассекретила и время рождения дочери. Виктория появилась на свет 23 марта в 3:18.

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