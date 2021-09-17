Меня х*р заткнешь, – Оля Полякова объяснила, почему призналась о домогательствах Меладзе

Почти полгода назад Оля Полякова призналась, что Константин Меладзе предложил ей интим в обмен на продвижение карьеры. Скандальное заявление певицы всколыхнула не только украинский, но и российский шоу-биз. Почему же на самом деле звезда заявила о домогательствах, читайте дальше.

Таким образом 37-летняя Оля Полякова не только публично поддержала Ани Лорак, которая первой рассказала об интимных предложения Константин Меладзе, а после осуждения коллег – дала задний ход. Певица хочет, чтобы о харассменте говорили открыто, ведь только так от подобных случаев можно уберечь будущее поколение.

Читайте также Оля Полякова призналась, извинился ли Валерий Меладзе за то, что назвал ее "фриком"

"Большая проблема и трагедия, что у нас об этом никто не говорит. У нас даже девушки и женщины не понимают разницы между харассментом и комплиментом", – возмущенно отметила артистка.

Меня спрашивают: "Почему ты это делаешь?". Может потому, что у меня двое детей. Я сама с десяток раз сталкивалась с сексуальными домогательствами – и мелкими, и серьезными. Мне все равно, меня х*р заткнешь. Я это так не оставлю,

– эмоционально заявила Оля Полякова.

Она добавила, что об интимном предложении Константина Меладзе молчала 18 лет. Судя по этому, российский композитор предлагал блондинке близость в обмен на карьеру, когда ей было всего 19 лет! Однако, это не первый случай домогательств к Оле Поляковой.

"Меня трогал какой-то человек в троллейбусе, я очень хорошо это помню. И в школе это было, это было и в университете, и на работе", – вспомнила певица.

Что известно о скандале с Олей Поляковой и братьями Меладзе

Все началось в конце апреля, когда украинская певица вслед за Ани Лорак заявила – Константин Меладзе предлагал ей интим в обмен на карьеру.

Оля Полякова первой из представительниц шоу-бизнеса публично поддержала любительницу России, тогда как на защиту Меладзе стали Надежда Мейхер и Анастасия Приходько.

Впоследствии младший брат композитора Валерий Меладзе позволил себе публично пристыдить Полякову, назвав фриком, а не исполнительницей. По его мнению, певица подогрела секс-скандал, чтобы пропиариться.

В ответ звезда эмоционально ответила на унижение Меладзе – попросила впервые за 8 лет выразить свою гражданскую позицию по вооруженной агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма.

По словам Оли Поляковой Валерий Меладзе якобы жалеет о своих словах, однако ни он, ни его менеджмент не извинился перед ней лично.