Мене х*р заткнеш, – Оля Полякова нарешті пояснила, чому зізналась про домагання Меладзе

Майже пів року тому Оля Полякова зізналась, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування кар'єри. Скандальна заява співачки сколихнула не лише український, а й російський шоу-біз. Чому ж насправді зірка заявила про домагання, читайте далі.

У такий спосіб 37-річна Оля Полякова не лише публічно підтримала Ані Лорак, яка першою розповіла про інтимні пропозиції Костянтин Меладзе, а після осуду колег – дала задній хід. Співачка хоче, щоб про харасмент говорили відкрито, адже лише так від подібних випадків можна вберегти майбутнє покоління.

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"Велика проблема й трагедія, що в нас про це ніхто не говорить. У нас навіть дівчата й жінки не розуміють різниці між харасментом і компліментом", – обурено наголосила артистка.

Мене запитують: "Чому ти це робиш?". Може тому, що в мене двоє дітей. Я сама з десяток разів стикалась з сексуальними домаганнями – і дрібними, і серйозними. Мені все одно, мене х*р заткнеш. Я це так не залишу,

– емоційно заявила Оля Полякова.

Вона додала, що про інтимну пропозицію Костянтина Меладзе мовчала 18 років. Судячи з цього, російський композитор пропонував білявці близькість в обмін на кар'єру, коли їй було лише 19 років! Однак, це не перший випадок домагань до Олі Полякової.

"Мене чіпав якийсь чоловік у тролейбусі, я дуже добре це пам'ятаю. І в школі це було, це було і в університеті, і на роботі", – пригадала співачка.

Що відомо про скандал з Олею Поляковою та братами Меладзе

Усе почалось наприкінці квітня, коли українська співачка слідом за Ані Лорак заявила – Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру.

Оля Полякова першою з представниць шоу-бізу публічно підтримала любительку Росії, тоді як на захист Меладзе стали Надія Мейхер та Анастасія Приходько.

Згодом молодший брат композитора Валерій Меладзе дозволив собі публічно присоромити Полякову, назвавши фріком, а не виконавицею. На його думку, співачка підігріла секс-скандал, аби пропіаритися.

У відповідь зірка емоційно відповіла на приниження Меладзе – попросила вперше за 8 років висловити свою громадянську позицію щодо збройної агресії Росії на Донбасі та окупації Криму.

За словами Олі Полякової Валерій Меладзе нібито шкодує про свої слова, однак ані він, ані його менеджмент не вибачився перед нею особисто.