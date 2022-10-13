MELOVIN просит Зеленского разрешить однополые браки: его поддержала супруга министра

Эпатажный певец MELOVIN попросил президента Зеленского легализовать однополые браки, но его захейтили в комментариях. Неожиданно артиста поддержала супруга министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Тема легализации однополых браков разгорелась в сети после твита боевой медикини Алисы Сарнатской. Она рассказала, что ее друга-военного не пустили в реанимацию к парню, потому что они не родственники. Девушку поддержал MELOVIN, который единственный в украинском шоу-бизе отважился на каминг-аут. На его сторону встала и Анастасия Федорова.

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Как супруга министра Федорова поддержала MELOVIN

Конечно же, после поста с просьбой легализовать в Украине однополые браки часть фолловеров набросились на певца с хейтом и упреками:

"Такие вопросы можно урегулировать по-другому, а не сразу браки легализовывать. Под шумок хотите узаконить этот шизофренизм";

"Традиция и порядок! Только так";

"Если честно, это все глупость. Живу и удивляюсь, как мы люди каждый день деградируем и деградируем все больше";

"Нет, я за традиционные ценности. Не нужно нам это дерьмо, у ребенка должен быть папа и мама, или только папа, только мама, а не два папы";

"Не поддерживала, не поддерживаю и не буду поддерживать! К психологу! А лучше к психиатру гоу".

"Мое мнение, "гей" и "п*дар" – это две совершенно разные вещи, потому что для последнего не нужно быть в ЛГБТ-сообществе. И это очень видно по людям с желчью в комментариях", – обратилась Анастасия Федорова к комментаторам.

Я знаю замечательных людей-гомосексуалов и много п*даров, которые являются натуралами. Стыд и средневековье так думать. Свободная страна – это когда каждый может быть собой. А если тебя так сильно беспокоит чей-то выбор партнера, то начни с психотерапевта именно ты, а не лезь со своим осуждением,

– резко добавила Анастасия Федорова.

Жена Федорова поддержала MELOVIN / Фото из инстаграм-сторис Анастасии