Еще когда Ирина Федишин негативно высказывалась относительно гомосексуальности людей, но после оценки участников Евровидения-2022 она призналась, что она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

К слову "Система дала сбой": Федишин объяснила 0 баллов для Польши компетентностью жюри

Я отвлеклась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек, я четко знаю, что это тяжелый грех, но каждый делает выводы. Мы все разные, мы не святы, все грешат, пожалуйста, – вам нравится себя разрушать – разрушайте,

– поразила высказыванием Федишин.

Артистка говорит, что чувствовала себя "за замком", когда увидела договор Общественного и ей нужно было оценивать артистов, выступающих за любовь независимости от пола. К примеру, ярким представителем ЛГБТ-сообщества на Евровидении стал участник от Австралии Шелдон Райли.

"И теперь, когда это все настолько перевернулось, разве мы враги Украины? Разве мы хотели, чтобы получились такие результаты? Никто из членов жюри не хотел обидеть поляков и чтобы сейчас вышел такой скандал", – завершила мнение Ирина Федишин.

Ирина Федишин о ЛГБТ-сообществе: видео

Реакция сети

В обсуждениях к сообщению в телеграмме подписчики начали делиться мнениями, думающими о заявлении певицы. Люди осуждают ее слова и не понимают позицию Федишин: