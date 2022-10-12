Украинский певец MELOVIN признался о нетрадиционной ориентации еще в прошлом году. С тех пор он активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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MELOVIN рассказал о военных ЛГБТ

На днях исполнитель опубликовал скриншот с поста боевой медикини Алисы Сарнатской. Она рассказала о проблемах военных, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Алиса написала о военном, которого не пускают к парню в реанимацию, а также погибшей медикине, женщина которой может остаться без ребенка.

Моего друга военного не пускают к парню в реанимацию, потому что они не родственники. Погибла военная медичка и у ее жены могут забрать семилетнюю дочь, ведь по документам – это чужой ребенок. Вместе с сотнями тысяч людей я жду закона об однополых браках,

– поделилась Алиса.



Проблемы военных ЛГБТ / Фото с инстаграма певца

MELOVIN призвал легализовать однополые браки

Певец поддержал военных ЛГБТ и обратился к президенту Зеленскому с просьбой легализовать однополые браки. Он подчеркнул, что это своевременно.

Не ко времени? Дай Вселенная и Бог разума! Понимаю, что это долгий процесс! Но я стоял и буду стоять рядом со свободой людей и народа! Потому что свобода – это Украина! Это мое государство, и я внутри всех процессов! Давайте, зажигайте костер и доставайте свои вилы!

– написал MELOVIN

"Продолжайте мне заваливали директ! Вы пахнете красной площадью! Вы! Радикальные паблики типа "околофутбола". Продолжайте поносить свой род и желать мне смерти! Жду каждого! У меня яйца больше, чем у вас! За свободу и счастье народа и умереть не умереть страшно! Господин Зеленский, президент, свободной и независимой страны! Пора!" – добавил артист.

Отметим, украинцы несколько месяцев назад создали петицию с призывом разрешить однополые браки. Она набрала нужное количество подписей, поэтому Зеленский уже рассматривал просьбы людей. Президент подчеркнул, что законы о браке основываются на Конституции, которую нельзя менять во время войны. Однако правительство работает над дополнительными потребностями о правах и свободах человека.

Как еще MELOVIN выступал в поддержку ЛГБТ