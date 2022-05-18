Чтобы реабилитироваться за провальное судейство на Евровидении-2022 от Украины, Ирина Федишин дала интервью блогерше Алине Доротюк, но получилось только хуже. Журналистка задала певице острый вопрос о ЛГБТ-сообществе, а она заявила о "тяжёлом грехе". Здесь уже не удержались не только интернет-пользователи, но и артисты.

Как отметилась Ирина Федишин "Это большой грех, они себя разрушают": Федишин оскандалилась очередным заявлением о ЛГБТ-сообществе

Реакция MELOVIN

Немного гомофобии и разрушения. Гомофобии в свободной и демократической стране нет места. Мы не в Московии, госпожа Ирина Федишин,

– упрекнул певец в инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграма MELOVIN

Здесь следует добавить, что MELOVIN – единственный артист украинского шоу-биза, который совершил каминг-аут. Случилось это в июле прошлого года на музыкальном фестивале Atlas Weekend. В конце выступления певец неожиданно поцеловал сначала девушку, а затем – парня. Так он на всю страну заявил, что бисексуал, а значит, представитель ЛГБТ-сообщества, которое Федишин считает "разрушением".

Реакция Анастасии Приходько

Певица напомнила Ирине Федишин, что 0 баллов для Польши на Евровидении-2022 она оправдывала аполитичностью конкурса, оценивая якобы только искусство, но не смогла проигнорировать гендерную идентичность участников.

"А вот в чем "изюм". Из-за геев все! И на конкурсе она видела их много. Ну, никогда я не видела, чтобы человек себя собственноручно так быстро закапывал. Это что намек на поляков? А если и так, ты тогда говоришь "это не политический конкурс, нужно голосовать за искусство", а теперь "за геев не голосую", – высказалась Приходько в фейсбуке.