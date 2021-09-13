MELOVIN признался, что 6 лет встречался с парнем

Эпатажный украинский исполнитель MELOVIN признался, что встречался с парнем на протяжении 6 лет. Все это время влюбленные скрывали отношения. Артист боялся, что кто-то узнает. Однако сейчас пара уже не вместе.

MELOVIN теперь не боится публичных признаний о своей ориентации и чувствах, которые могут возникать как к девушкам, так и к парням.

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Отношения MELOVIN с парнем

В откровенном разговоре с Катей Осадчей артист признался, что был в отношениях с парнем на протяжении шести лет. Но сейчас они уже не вместе. По словам MELOVIN, причиной расставания стал кризис в отношениях.

Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется покоя. Очень неоднозначный,

– отметил певец.

Также исполнитель признался, что сейчас ни с кем не встречается. Хотя после каминг-аута ему активно пишут женщины и мужчины. Намеки на романтические отношения есть, однако пока MELOVIN не начинает что-то длительное.

Каминг-аут MELOVIN